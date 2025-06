Becali a făcut conferință de presă în curte: ”Nu există așa ceva la mine!”

Joi, Gigi Becali a făcut o conferință de presă în curte.

Patronul FCSB a vorbit despre șansele echipei sale de a se califica în Champions League.

Omul de afaceri susține că vrea să se dueleze cu Barcelona.

”M-ați văzut pe mine să zic vreodată că anul ăsta avem un obiectiv puțin mai sus decât anul trecut? Să-l parafrazez pe unul, că și el m-a parafrazat cu ‘Doamne ajută’. O dată a zis că obiectivul lui a fost salvarea de la retrogradare, intrarea în play-off și apoi locurile 1-3. Înseamnă că ai rezolvat mare lucru. Le-ai îndeplinit pe toate.

Nu există așa ceva la mine de când am intrat în fotbal, de 25 de ani. Am zis eu așa ceva? Că vreau podiumul? Am zis campion și în primul an, cu Pițurcă, am fost campioni. Așa a fost. Atunci am spus Real Madrid, acum vreau Barcelona. De parcă sunt calificat, atât de multă convingere am. Se va trage la sorți. Așa se face în viață când vrei lucruri mari. Dacă vrei locurile 1-3, stai acolo”, a declarat Gigi Becali.