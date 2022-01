Bergodi și-a adus un fost jucător la Sepsi! Cu cine forțează calificarea în play-off covăsnenii

Trupa din Sfântu Gheorghe încearcă o calificare în play-off în etapele rămse de jucat din sezonul regulat al Ligii 1.

Iar oficialii ardelenilor fac toate eforturile pentru a întări lotul pe care îl are la dispoziție italianul Cristiano Bergodi. Astfel, primul transfer din noul an a fost anuțat în a treia zi din 2022. Alexandru Tudorie, cel care a colaborat cu tehnicianul pesninsular și la FC Voluntari a fost adus la Sepsi. Atacantul a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate cu echipa aflată pe poziția a 10-a în Liga 1 după 21 de etape disputate.

Ultima oară la Arsenal Tula, Tudorie bifează a cincea echipă la care joacă în prima divizie de la noi după Oțelul, FCSB, FC Voluntari și Universitatea Craiova. De ultima, vârful în vârstă de 25 de ani s-a despărțit în vară, atunci când a revenit la formația rusă cu care se afla sub contract. Pentru Arsenal Tula, Alex a jucat 6 meicuri în acest sezon, toate din postura de rezervă. Anunțul transferului lui Tudorie la Sepsi a fost făcut de noul său club pe contul oficial de pe o rețea de socializare.