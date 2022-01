Pep Guardiola, savuros și în prima zi din 2022! Ce a „uitat” să facă înainte de victoria cu Arsenal

Saka a dechis scorul pentru gruparea din nordul Londrei, în minutul 31, dar Mahrez, în minutul 57, din penalty, și Rodri, în minutul 93, au adus victoria în tabăra ”Cetățenilor”. Trupa pregătită de Mikel Arteta a jucat din minutul 59 în inferioritate numerică, atunci când Gabriel a fost eliminat, în decurs de două minute.

Formația din Manchester ocupă prima poziție în campionatul din Anglia, cu 53 de puncte, în timp ce gruparea londoneză are 35 de puncte.

Înainte de meci, Pep Guardiola a oferit un moment spectaculos. Aflat la un scurt interviu, după ce a răspuns la ultima întrebare a reporterului, antrenorul campioanei Angliei a ieşit din cadru, dar a revenit rapid, deoarece și-a dat seama că a omis să le transmită suporterilor o urare de ”La mulți ani”, cu ocazia intrării în 2021.

Momentul a stârnit hohote de râs din partea lui Rio Ferdinand și a lui Joleon Lescott, aflați în studioul celor de la BT Sports.

Pep Guardiola coming back to wish us all a Happy New Year is a good start to 2022 😂 pic.twitter.com/PI2LyrBzgq

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 1, 2022