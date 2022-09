Bogdan Stelea a spus când s-a rupt prietenia cu Dan Petrescu: „Acolo s-a terminat tot. Relaţia n-a mai fost aceeaşi”

De-a lungul carierei de fotbalist, Bogdan Stelea a jucat la 7 echipe din România și a colaborat cu patru tehnicieni români.

Bogdan Stelea le-a fost elev lui Dan Petrescu, Gheorghe Hagi, Ilie Dumitrescu și Răzvan Lucescu

Portarul cu 251 de meciuri în prima divizie din România și 91 de selecții la națională a spus că Gheorghe Hagi și Dan Petrescu se aseamănă, deoarece amândoi sunt dornici de a face lucruri, de a reuşi.

„Ca antrenor nu mă pot exprima, că-i respect pe amândoi, dar dacă eram jucător îl preferam pe Petrescu. Era greu să iau un gol în echipele lui, chiar am jucat cu el. Ajungeau la poartă, dar ajungeau în situaţiile în care îmi era uşor să fac lucruri.

Am colaborat cu Petrescu, Hagi, Ilie Dumitrescu și Răzvan Lucescu. Pe Ilie l-am avut în Grecia. Nu era ciudat. Se separau lucrurile.

Şi cu Dan Petrescu, la un anumit nivel, când era antrenor la început eram prieteni. Cu Ilie, la fel, poate mai relaxat cu el”, a spus Bogdan Stelea, la Orange Sport.

Bogdan Stelea a fost ironizat de Dan Petrescu după un gol primit într-un amical

Fostul portar a dezvăluit că relația de prietenie cu Dan Petrescu s-a stricat când colaborau la Unirea Urziceni. „La un moment dat, am fost în conflict cu Dan Petrescu. Niciodată n-a mai fost relaţia la fel de strânsă.

Nu m-am simţit trădat, a fost o izbucnire de moment, mi-a părut rău şi mi-am cerut scuze, dar trebuia să mă cunoască mai bine decât oricine că nu sunt superficial la fotbal şi când apăram. Sunt sigur că şi lui îi pare rău, că şi el e impulsiv, că spune lucruri pe care le regretă şi lucrul ăla s-a întâmplat şi atunci.

A fost după un meci cu ŢSKA Sofia. Am greşit eu la gol, am intrat după pauză, ne-au bătut cu 1-0. A fost o minge între mine şi Galamaz, am ieşit, eu am crezut că mi-o dă Galamaz, a picat între noi, iar atacantul a venit, ne-a luat mingea şi a băgat-o în poartă în ultimele minute. Era meci amical, eram în Spania lângă Valencia.

Petrescu când pierde s-a terminat tot şi… Dar acelaşi lucru era şi pentru mine, mai ales când ştiam că am greşit la gol. Am ieşit, eram pe margine, mă oprisem pă bancă şi scuturam ghetele şi a trecut pe lâng mine şi zice: ‘Nu ai cum să câştigi un meci dacă nu ai portar’.

Acolo s-a terminat tot. Am început, nu mai ştiu ce i-am zis, i-am zis destule, ne-am contrat tare. Prefer să-mi spui anumite chestii, dar nu să mă ironizezi. Ironiile nu au rostul cu nimeni, mai ales cu mine, care eram implicat.

Nu făcusem un moft să luăm gol, a fost greşeală de apreciere, iar ironia nu mi-a picat bine. M-am certat cu el, mi-a spus că pot să părăsesc cantonamentul, m-am urcat în avion şi m-am dus la Paris”, a dezvăluit fostul portar.

„Relaţia n-a mai fost aceeaşi” după conflictul din 2008, recunoaște Bogdan Stelea

Bogdan Stelea a precizat că persoana care a mediat conflictul a fost Dumitru Bucșaru, patronul echipei Unirea Urziceni.

„Voiam să plec, m-a sunat domnul Bucşaru, care era aşa între două ape, îmi lua pulsul, dacă vreau să plec sau nu vreau.

Eu i-am zis: ‘Eu vreau să fie ok, dar nu e normal să-mi zică cineva aşa. Da, nu e normal nici ce am făcut eu’. După mi-a zis ‘Te-ai duce în Tucia să-ţi ceri scuze?’. ‘Da, mă duc, nu e problemă, că eu am greşit’.

M-am urcat în avion spre Turcia, unde am avut o discuţie cu Dan, mi-a explicat problemele. Mi-a zis… Bine, asta e mentalitatea românească.

Mi-a zis că a vorbit cu mai mulţi antrenori care i-au zis să mă dea afară, să nu mă mai ţină, că nu mai are rost să mă ţină, că îi ştirbesc personalitatea şi că o să aibă probleme. Eu eram căpitan de echipă atunci, dar n-am mai fost, a rămas Galamaz.

Eu i-am zis ‘Plec, dacă vrei, n-am niciun fel de problemă’. Şi el îmi zice ‘Am nevoie de tine, dar nu ştiu ce să fac’. A zis ok şi să trec la antrenament.

Ne-am dus pe teren, eram în faţa jucătorilor, a zis că s-a întors Bogdan, că nu mai e niciun fel de problemă, n-o să mai fie căpitan de echipă.

Eu i-am spus la discuţia dinainte că vreau să-mi cer scuze în faţa jucătorilor şi a zis că nu e nevoie. Mi-am cerut scuze şi aia a fost şi am jucat în continuare, ne-am calificat în finala Cupei României şi ne-a bătut CFR Cluj cu 2-1.

Dar relaţia n-a mai fost aceeaşi şi în vară am plecat. Ei mi-au zis că vor să mai rămân un an, apoi s-au făcut că au uitat şi am zis că nu mai e nevoie şi am plecat la Braşov”, a încheiat Bogdan Stelea.