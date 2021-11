Unde poate ajunge Budescu, dacă pleacă de la FCSB: ,,Mă interesează”

Gigi Becali nu a mai rezistat după egalul echipei sale cu FC Voluntari şi a ieşit în faţă cu declaraţii. Acesta a anunţat că Budescu va pleca de la FCSB, dacă nu se va face util echipei lui Edi Iordănescu.

,,Artistul” de la FCSB are însă variante de rezervă, în cazl în care se va despărţi de gruparea ,,roş-albastră”. Un fost antrenor de-ai săi îi întinde o mână de ajutor.

Marius Şumudică, antrenorul celor de la Malatyaspor, susţine că îl interesează Budescu, însă doar dacă vine liber de contract sub comanda sa, pentru că turcii nu au bani de transferuri.

,,Este un jucător care mă interesează. Este un jucător cu care am colaborat foarte bine şi un jucător care mă intersează, dar fără nicio sumă de transfer, pentru că nu suntem capabili să plătim sume de transfer. Dar Budescu este un jucător cu care eu am făcut performanţă şi care m-a ajutat dacă eu am fost într-un moment greu, dacă el este într-un moment greu cred că trebuie să îl ajut şi atunci voi face din tot sufletul acest lucru.”, a declarat Marius Şumudică, la plecarea din România, despre Budescu.