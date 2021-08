Brigitte nu l-a uitat pe Năstase: „Ce ţi-a dat ţie domnul Ilie: două ceasuri, două genţi şi datorii”

Deși au trecut mai bine de doi ani de la divorț, Brigitte nu îl poate uita pe Ilie Năstase, fostul ei soț, pe care îl aduce în discuție frecvent în actuala sa căsnicie.

După despărțirea de fostul mare jucător de tenis, Brigitte s-a recăsătorit cu Florin Pastramă, un personaj din spațiul media, dar se pare că nu a putut să-l uite pe ”Nasty”. Aceasta îl compară mereu pe actualul ei soț cu Ilie Năstase, aspect ce îl irită pe Florin Pastramă, vizibil afectat de comentariile repetate ale soției.

”Tot timpul Brigitte mă compară cu domnul Ilie. Păi stai mă Brigitte, ce ţi-a dat ţie domnul Ilie: două ceasuri, două genţi şi datorii. Am şi eu frustrarea mea, tot timpul îl aduce în discuţie”, a declarat Florin Pastramă, sătul să audă în mod repetat numele lui Ilie Năstase, pentru impact.ro.

Chestionat asupra acestui subiect, Ilie Năstase, ajuns recent la vârsta de 75 de ani, a explicat faptul că nu îl interesează comentariile lui Brigitte, deoarece și el s-a recăsătorit și are o relație stabilă.

”Eu am o soție, eu nu mai am nimic cu Brigitte. De ce nu mă întrebați și de fostele? Că am mai fost însurat. Eu am pe cineva acum, sunt cu cineva și doar persoana ei mă interesează. Ce spune Brigitte despre mine nu mă interesează. Eu am o soție acum, normal că se enervează uneori, este ceva firesc. Mă deranjează subiectul acesta”, a declarat și Ilie Năstase, conform sursei menționate.

