Britanicii recunosc: „Emma Răducanu este româncă”. Rolul major pe care l-a avut Simona Halep

După ce a învins-o în finală pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani), scor 6-4, 6-3, spotiva de doar 18 ani a cucerit America, dar o parte din succesul acesteia i se datorează și Simonei Halep. Constănțeanca a fost eliminată de la Flushing Meadows în optimile de finală, de Elina Svitolina, scor 3-6, 3-6.

Judy Murray, mama lui Andy, marele jucător de tenis britanic, a comentat și ea super perfomanța Emmei Răducanu. Astfel, Judy Murray a subliniat rolul de model pe care l-a avut Simona Halep în ascensiunea formidabilă a adolescentei cu origini românești, dar care reprezintă Marea Britanie.

”Să nu subevaluăm niciodată importanța unui model feminin demn de urmat în sport, care poate oferi oportunități pentru tinerele sportive. Emma Răducanu este româncă, iar aici (n.r. în fotografia atașată postării) ea este alături de Simona Halep”, a scris Judy Murray, pe Twitter, alături de o fotografie mai veche, ce le înfățisează pe cele două mari sportive, Emma Răducanu și Simona Halep.

We should never underestimate the importance of female role models in sport and creating opportunities for young athletes to get close to them. Emma Raducanu’s dad is Romanian and here she is with Simona Halep. 💕 @EmmaRaducanu @Simona_Halep pic.twitter.com/DgGugEE6Fn

— judy murray (@JudyMurray) September 12, 2021