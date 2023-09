Camora a luat foc: „E greu așa… noi voiam să-i driblăm pe toți”

Căpitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a tras un semnal de alarmă după înfrângerea suferită în deplasarea de la Rapid, scor 1-3.

„Rapid a meritat victoria. Am pierdut mijlocul, aproape toate duelurile 1 la 1. Este un semnal de alarmă. Ce s-a întâmplat în această seară nu se mai poate întâmpla.

Am fost încrezători după ce am egalat, dar nici în prima, nici în a doua repriză nu am început bine, iar în partea a doua am fost dominaţi total.

E greu aşa… În atac, când trebuia să dam pasă, alegeam altă soluţie. Erau câte trei adversari, dar noi voiam să-i driblăm pe toţi…

Normal că Rapid e o candidată la titlu. Trebuie să analizăm meciul şi să lucrăm la ce nu a fost bine, mai ales în repriza a doua. S-au schimbat mulţi jucători, trebuie să ne revenim repede, acum se văd caracterele tari, la înfrâgeri”, a spus Camora.

Cu 19 puncte, CFR rămâne pe locul secund în clasament, iar Rapid vine pe ultima treaptă a podiumului, cu 18 puncte.