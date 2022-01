Campanie de mercato impresionantă în Ştefan cel Mare! Iuliu Mureşan anunţă noi transferuri

Iuliu Mureşan a anunţat ultimele sosiri din Ştefan cel Mare. Acesta precizează că în continuare mai sunt jucători care sunt aşteptaţi sub comanda lui Flavius Stoican.

Un mijlocaş şi un atacant ar mai putea sosi în Ştefan cel Mare. Oficialul lui Dinamo anunţă că nu se va îngreuna situaţia financiară a echipei, pentru că unii jucători şi-au reziliat deja contractele.

,,Au venit 3 jucători de la CFR. Cristiano Figueiredo, care se antrenează deja de câteva zile cu noi. Cu Jonathan Rodriguez am semnat aseară și a mai venit un atacant sârb, Celar, care nu a jucat, dar are calități, și sper să ne ajute. Cu ceilalți mai sunt discuții. Ar putea să mai vină un atacant și un mijlocaș.

Nu îngreunează situația financiară, pentru că au plecat jucători care aveau salarii măricele. Cei care au venit au salarii mai mici sau la același nivel, deci nu am depășit. Foarte mulți jucători au fost folosiți la Dinamo în acest sezon, asta dovedește o instabilitate.

S-au schimbat și antrenorii și fiecare are ideile lui. Am jucat cu tineri în startul sezonului, după care am cules ce am putut în ultimele 4 zile din perioada de transferuri din vară. A venit și Mircea Rednic cu 6 jucători, după care pe 5 dintre ei tot el i-a pus pe lista de transferuri. A trebuit să schimbăm, pentru că vedeți care e situația din clasament”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Digisport.

Dinamo a perfectat încă două transferuri. Jonathan Rodriguez și Dusan Celar sunt noii jucători ai formației din Ștefan cel Mare.

Clubul bucureșean a anunțat în mediul online oficializarea venirilor celor doi fotbaliști care în prima parte au aparținut de CFR Cluj.

”Jonathan Rodriguez și Dusan Celar la Dinamo București

FC Dinamo București și CFR Cluj au ajuns astăzi la un acord pentru transferurile temporare ale jucătorilor Jonathan Rodriguez și Dusan Celar la clubul din Ștefan cel Mare, până la finalul acestui sezon competițional, a anunțat administratorul special Iuliu Mureșan.

Mijlocaș central, născut în Argentina pe 7 iunie 1990, Jonathan Rodriguez a adunat 18 meciuri pentru CFR Cluj în prima parte a acestui sezon, 5 în Liga 1, unul în Cupa României, unul în Supercupa României și 11 în cupele europene (preliminarii Champions League, Europa League și Conference League). Jonathan Rodriguez a mai jucat patru sezoane în Liga 1 pentru FC Botoșani, între 2017 și 2021, 117 partide și 8 goluri.

Atacant, sârb (26 de ani peste o lună, 1.91 m), Dusan Celar a evoluat în prima parte a acestui campionat pentru echipa secundă a celor de la CFR în Liga 3 și a jucat 10 minute pentru prima echipă a clujenilor în partida din Cupa României, contra Universității Craiova.

18, respectiv 55 sunt numerele oficiale de joc pentru Jonathan Rodriguez și Dusan Celar.

Bine ați venit la Dinamo București, Jonathan Rodriguez și Dusan Celar!”, a scris clubul, pe pagina oficială de Facebook.

