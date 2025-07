Reacția lui Vladislav Blănuță după întoarcerea la FCU Craiova: ”Clubul are nevoie de ajutor ca să revină în prima ligă”

Vladislav Blănuță a fost împrumutat de Universitatea Craiova la U Cluj și a luat parte la Campionatul European U21.

Acum, jucătorul a revenit la antrenamentele oltenilor și se pregătește pentru un sezonul următor.

Blănuță a oferit o primă reacție după întoarcerea la FCU Craiova.

”Mă simt ca acasă, am fost primit cu brațele deschise. Oricum, cu unii de aici am păstrat legătura pe tot anul. Mi-au lipsit condițiile de la baza de pregătire și suporterii.

În sezonul trecut am învățat că prin muncă, determinare și răbdare se obțin rezultate importante. Am o responsabilitate mare acum, clubul are nevoie de ajutor ca să revină în prima ligă. Sper ca și fanii să fie alături de noi și să creadă în echipă”, a declarat Blănuță la revenire.