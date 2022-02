Campioana, lipsită de idei în 2022: ”Dacă UTA înscria, nu ştiu dacă CFR mai revenea”

Am văzut o echipă de start a CFR-ului cu Neguţ şi Itu, fără Omrani şi Păun. Fiecare antrenor îşi face strategia lui, dar cred că era mai important să înceapă cu Păun şi Omrani. Cred că aduceau alt plus în prima repriză. Jocul, în primul rând, nu mai este cel cu care ne-am obişnuit. Faptul că primesc gol pe final de meci e un lucru cu care nu am fost obişnuiţi în era lui Dan Petrescu. Campionatul se joacă, îmi place ca spectator faptul că nu se distanţează o echipă, e un lucru bun. Dar CFR-ul are probleme la finalizare”, a declarat Cristi Dulca, pentru looksport.ro.