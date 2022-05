Căpitanul roș-albaștrilor, pregătit pentru pasul cel mare al carierei: „S-ar bate pentru un post de titular și la Villarreal!”

Fotbalistul celor de la FCSB a ratat transferul în iarna acestui an în Emiratele Arabe Unite, dar jucătorul de 27 de ani poate ajunge chiar într-un campionat mai puternic la sfârșitul acestui sezon.

Evoluțiile sale tot mai consistente îl fac pe Ioan Andone să considere că atacantul ar fi capabil să se descurce inclusiv la una dintre echipele cu pretenții din Spania, ligă unde fostul antrenor al lui Dinamo a jucat pentru Elche în urmă cu mai bine de 30 de ani. Tănase este din 2016 la FCSB și este unul dintre cei mai bine pătiți fotbaliști din Liga 1.

„Tănase este pregătit pentru un club bun. Este pregătit să facă pasul către un club mare din vest. Nu mă refer aici la Real, Barcelona, Bayern, Manchester City, dar ar putea juca la un club bun din Europa.La Valencia, Villarreal ar juca, s-ar bate pentru postul de titular fără probleme. Tănase are un nivel foarte bun, peste 200 de meciuri în Liga 1.

Este un jucător pregătit să joace afară, la un club bun din vest. Cred că se poate vinde pe milioane. Că or fi 5, că or fi 10, că or fi 7 sau 3… Ar putea să joace în Spania, sau în Italia. Are calitate să joace acolo, aleargă mult, face și faza de apărare. Ăsta e un jucător pregătit să joace în străinătate”, a declarat Ioan Andone pentru as.ro.

Florin Tănase a fost golgheterul României în stagiunea precedentă atunci când a marcat 24 de goluri în 34 de jocuri. Iar fotbalistul cumpărat de FCSB de la Viitorul este aproape să își păstreze coroana fiind în sezonul actual din nou primul în ierahia marcatorilor, cu 19 goluri reușite în 31 de prezențe pentru trupa din Berceni. Ultimul jucător care a reușit această performanță a fost George Țucudean care a împărțit trofeul de golgheter în sezonul 2017-2018 cu Harlem Gnohere și apoi l-a cucerit de unul singur în stagiunea următoare.