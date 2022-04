Carlos Alcaraz, victorie de senzație în fața lui Stefanos Tsitsipas – Alcaraz a pătruns în premieră în top 10

​Carlos Alcaraz, jucătorul momentului din circuitul ATP, a reușit să-l învingă pentru a treia oară în acest an pe Stefanos Tsitsipas. Sportivul grec a câștigat săptămâna trecut turneul de la Monte Carlo. Ibericul s-a calificat în semifinalele de la Barcelona, competiției ATP 500.

The moment @alcarazcarlos03 completed a dramatic win over Tsitsipas to reach the Barcelona semi-finals… #BCNOpenBS pic.twitter.com/aLgVffQ1BQ

Alcaraz (18 ani) a avut nevoie de două ore și 14 minute pentru a-l învinge pe mai experimentatul său adversar, scor 6-4, 5-7, 6-2.

După această victorie Carlos Alcaraz a urcat pe locul 10 mondial, în premieră pentru tânărul iberic.

MIND. BLOWN. 🤯

Same Place. Same Day. Different 18yr old Spaniard 🇪🇸

April 25th 2005 – @RafaelNadal breaks into the Top 10 after winning in Barcelona

April 25th 2022- @alcarazcarlos03 breaks into the Top 10 after Barcelona pic.twitter.com/krmkHpBf8i

— ATP Tour (@atptour) April 22, 2022