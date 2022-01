Caz şocant! Un sportiv a fost găsit mort în pădure! Familia, sfâşiată de durere: ,,Suntem distruşi”

David Koenig, luptător de MMA, a dispărut în februarie 2020 în preajma unui hotel din Branson. Acum, acesta a fost găsit fără suflare într-o pădure din Missouri, SUA. Cauza morţii este încă necunoscută.

„N-am găsit urme de violență”, a transmis Poliția din Branson.

,,Suntem distruși! Că lipsea deja de 22 de luni nu ne face să ne simțim mai puțin rău. E o durere de nedescris.”, a transmis şi mama lui Koenig, pentru CNN.

Trupul neînsufleţit al lui Koenig a fost găsit de către un bărbat care căuta coarne de cerb în pădure. Lucrurile personale ale fostului sportiv de 25 de ani au fost recuperate de către autorităţi.

David Koening voia să devină luptător profesionist. Acesta înregistrase deja în cuşcă cinci victorii şi o înfrângere.

A man looking for deer antlers found the remains of MMA fighter David Koenig, who has been missing for nearly two years >>> https://t.co/oIjzs71u82 pic.twitter.com/XGWCtzbrrh

— ActionNewsJax (@ActionNewsJax) December 28, 2021