Ce a spus Luis Enrique după egalul cu Newcastle: ”Aşa e fotbalul. A fost un meci frustrant!”

PSG – Newcastle s-a încheiat 1-1 cu parizienii marcând din penalti în minutul 90+8.

La finalul meciului, Luis Enrique a oferit mai multe declarații.

”Am făcut un meci foarte complet şi am fi meritat să câştigăm. Am fost mai buni, rezultatul nu reflectă jocul. Însă acesta este fotbalul, nu câştigă întotdeauna echipa care are mai multe ocazii.

Sunt foarte bucuros pentru comportamentul şi atitudinea jucătorilor în general. Vorbim de fotbal, nu de baschet…. Suntem una dintre echipele din Europa care marchează cel mai mult, însă uneori mingea nu vrea să intre în poartă.

Aşa e fotbalul. A fost un meci frustrant, cu multe ocazii. Am fost conduşi mult timp de o echipă care ştie să se apere şi să contraatace. Îi felicit pe jucători şi pe suporteri, care au forţat până la final. Am egalat în minutul 97, este ca un scenariu de film horror. Acum trebuie să ne calificăm”, au fost declarațiile antrenorului de la PSG.