Ce a spus Marius Măldărășanu atunci când a fost întrebat dacă e pregătit să antreneze Rapidul

Marius Măldărăşanu a vorbit la finalul meciului Oţelul – Hermannstadt 1-0 şi se consideră vinovat pentru eşecul echipei sale din această după-amiză.

De asemenea, Măldărăşanu a fost întrebat despre posibilitatea de a ajuns la Rapid în viitorul apropiat.

”Sunteţi pregătit să antrenaţi Rapid” este întrebarea la care Marius Măldărăşanu a oferit imediat răspunsul. Antrenorul celor de la Hermannstadt a transmis că nu vrea să discute despre o astfel de variantă, deoarece giuleştenii au antrenor.

”Nu am de ce să vorbesc, să răspund la această întrebare. Rapid are antrenor, eu sunt aici, mai am un an de contract, sunt doar speculaţii. Nu sunt genul de antrenor care să facă aşa ceva, n-are rost să discutăm”, a declarat Marius Măldărăşanu, în cadrul conferinţei de presă.