Ce a spus Xabi Alonso, după ce Real Madrid a făcut egal cu Al-Hilal: ”Totul necesită timp!”

Real Madrid a remizat cu Al-Hilal, la Mondialul Cluburilor, scor 1-1.

După meci, Xabi Alonso a oferit mai multe declarații.

”Nu am fost frustrat. Aveam o altă intenție, să îmbunătățim lucrurile. Știam că asta va dura. În a doua repriză am văzut o reacție. Totul necesită timp și totul are nevoie de repetiție pentru a fi asimilat cât mai bine.”

Ne-au lipsit multe lucruri în prima repriză. Apoi mi-a plăcut reacția din a doua repriză. Am avut mai mult control asupra jocului, dar urmează un întreg proces care necesită timp. Cine ar fi crezut că totul va funcționa perfect din prima zi…”

Asencio luat antibiotice în ultimele zile și a suferit mult din cauza asta. De aceea a fost înlocuit. Era foarte cald. Nu e o scuză, dar nu e cel mai bun moment pentru a juca, deși știm motivele.

Vinicius a avut și el crampe din minutul 70. Și cei de la Al Hilal au terminat meciul la fel de epuizați”, a spus Xabi Alonso, potrivit Marca.