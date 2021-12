Ce așteptări avea Gică Popescu de la Dan Petrescu: „Am vorbit cu el după aceea”. Mesaj dur pentru FRF

În căutare de selecționer, oficialii FRF au încercat și pista Dan Petrescu, dar nu s-a ajuns la niciun acord, astfel că antrenorul a rămas la CFR Cluj.

Deși nu a discutat subiectul respectiv cu tehnicianul din Gruia, Gică Popescu se aștepta ca fostul să coleg de la echipa națională să accepte oferta Federației. Totuși, ”Baciul” este de părere că propunerea șefilor de la Casa Fotbalului a fost făcută doar de ochii lumii, la modul superficial.

”Sincer să fiu, credeam că Dan Petrescu va accepta. Am vorbit cu el după aceea, dar nu am intrat în subiect. Cât de buni prieteni am fi, repet, deciziile astea sunt decizii grele şi e bine să stai deoparte.

Când eşti antrenor, e greu să impui unor prieteni să nu accepte anumite chestiuni pentru că eu ştiu ce încrengătură de relaţii ar fi. Orice antrenor doreşte să antreneze naţionala la un moment dat. Este imposibil să nu-ţi doreşti.

Probabil că ei (n.r. oficialii Federaţiei) au considerat că nu este momentul, ceea ce e foarte trist. Crede-mă, e foarte trist pentru actuala conducere a Federaţiei şi ar trebui să le dea de gândit că sunt refuzaţi peste tot”, a declarat Gică Popescu, pentru as.ro.