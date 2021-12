Detaliul ascuns din spatele negocierilor purtate de FRF cu Gică Hagi, Răzvan Lucescu sau Dan Petrescu

Federația Română de Fotbal încă nu a găsit un selecționer care să îi ia locul lui Mirel Rădoi pe banca echipei naționale.

Deși s-au încercat mai multe piste, nu s-a ajuns la nicio decizie finală. Bogdan Stelea și Ionel Dănciulescu sunt de părere că toate încercările oficialilor de la Casa Fotbalului cu Gică Hagi, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu sau Ladislau Boloni sunt, de fapt, doar mișcări de imagine, iar că, într-un final, alegerea acestora va fi Adrian Mutu, un antrenor tânăr și fără prea multă experiență.

Totuși, din categoria tehnicienilor tineri, cei doi foști internaționali consideră că Edi Iordănescu ar fi o variantă mai bună decât ”Briliantul”, în condițiile în care fiul ”Generalului” a antrenat mai mult timp și are performanțe mai notabile.

Bogdan Stelea: „Din punctul meu de vedere, condiția principală pe care selecționerul ar trebui să o aibă e să aibă cât mai multă experiență. Pe Edi Iordănescu nu îl tai de pe listă, pentru că a antrenat mult. A fost la Astra, la CFR, cu care a luat titlul, a fost la Pandurii, deci el are ani ca antrenor. Dacă mă întrebi, dintre cei tineri, dacă ar fi să aleg între Adi Mutu și el, eu l-aș alege pe el.”

Ionel Dănciulescu: „Și eu sunt de acord cu Stelică. Dar dacă ar depinde de mine, eu aș pune un antrenor cu experiență, de genul lui Victor Pițurcă. Mă refer la tip de selecționer. Eu spun cum ar trebui să arate lucrurile în sensul bun al cuvintelor, un om care a trecut pe la națională, care a dus atâtea calificări ale naționalei, cu reușite, chiar dacă cu un joc mai puțin plăcut ochiului. Eu vorbesc de realitate. Va fi, probabil, Adi Mutu, dar de ce nu l-au pus pe el până acum? De ce se amână? Sau poate cei din FRF vor să aibă o siguranță că au vorbit cu toți antrenorii liberi și apoi să vină cu decizia finală.”

Bogdan Stelea: „Eu nu cred în asta. Eu trebuie să recunosc că cei de la FRF sunt maeștri în a-și prezenta imaginea cât mai bine și în a-și face cât mai multe alibiuri. Au făcut-o chiar de la început și eu chiar apreciez asta, pe bune. De exemplu am ajuns să jucăm acele meciuri și am ajuns să fim pe locul 5, cu o echipă nu foarte diferită față de ce avem acum. Acum toate chestiile astea pe care le fac și sunt prezentate public sunt niște lucruri premeditate. Faptul că nu l-au pus încă pe Mutu și mai merg să mai vorbească e probabil pentru a întări anumite chestii. Cred că e o posibilitate mare să-l pună pe Mutu, chiar dacă puteau să-l pună de mult. Poți să te duci și s-o lași în coadă de pește, nu să te duci să spui: ‘mă duc să te iau’!”, au declarat Stelea și Dănciulescu, pentru Digi Sport.