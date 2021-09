Ce avea special Dobrin: „Era ceva ce nu învață antrenorii”. Cine ar fi fost acum „fotbalist de 100 de milioane”

De-a lungul istoriei, România a dat niște fotbaliști cum rar se pot vedea pe dreptunghiul verde, iar Dumitru Dragomir a vorbit laudativ despre unii dintre aceștia.

Nume precum Nicolae Dobrin, Anghel Iordănescu, Cornel Dinu sau Florea Dumitrache provoacă tot timpul piele de găină iubitorilor fotbalului românesc de odinioară.

Fostul președinte al LPF consideră că aceștia reprezintă nume colosale în istoria fotbalului românesc și a povestit câteva amintiri despre cei patru jucători sau a specificat câteva calități prin care aceștia ieșeau în evidență.

”Lui Dobrin era imposibil să-i iei mingea. Era ceva ce nu învață antrenorii de la centrele de copii și juniori. O chestie pe care nu o face nimeni. În momentul în care primea mingea, fugea către ea trei-patru pași. Nu aștepta mingea la el, rar o aștepta. El nu avea viteză, dar avea o deplasare fenomenală. Te lăsa cu ochii în soare de fiecare dată. Dacă pleca de lângă tine și era la doi-trei pași, până îl prindeai tu dădea pasa.

Iordănescu, magnific fotbalist. Am și jucat contra lui, când am luat campionatul la tineret, Craiova – Steaua. Ce putea face cu mingea! Dumnezeule, Doamne. Am știut sigur că va ajunge mare fotbalist. A jucat pe partea mea, m-a făcut praf.

Pfoai, ce fotbalist și Dinu! Era foarte dur, dar era mare fotbalist. Dacă Dinu avea acum 22 de ani, era fotbalist de 100 de milioane de euro. Stau și fac comparație acum, nu știu dacă sunt cinci în lume ca el, la ora actuală. Avea de toate: dârzenie, lovirea mingii cu capul, lovirea cu ambele picioare, o răutate înnăscută, pe care nu o văd la fotbaliștii din ziua de azi, capacitate de efort

Dumitrache, cum lovea de scurt mingea. Ce opritoare avea. Din viteza cea mai mare, se oprea pe loc. Te rupea în două. Când tu te opreai, el pleca. Nu mai vorbesc cum plutea în aer. Și era uscat. Avea o forță în picioare. Dacă ai forță în picioare și coordonare poți să sari. Dumitrache le avea”, a declarat Mitică Dragomir, pentru ProSport.