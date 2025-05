Ce decizii a luat Comisia de Disciplină din cadrul FRF

Întrunită miercuri, 21 mai 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, potrivit site-ului oficial al LPF.

Razvan Horj vs. AS FC Petrolul 52 – Neexecutare Decizie CAS nr.2023/A/9656 din 10 martie 2025 – În temeiul art. 85.1 lit.a coroborat cu art. 24.C.1.a din RSTJF, se sancţionează clubul AS FC Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 3.000 lei şi se acordă un termen de graţie de cinci zile pentru efectuarea integrală a obligaţiei de plată către jucătorul Răzvan Horj.

Dumitru Antonio Mihai vs. ACSM Politehnica Iași – Neexecutare Hotărâre CNSL – Închide procedura.

ACS Petrolul 52 vs. ACS SC Otelul Galați – Incidente – În temeiul art. 87 din Regulamentul Media, raportat la art.83.7 din RD cu aplicarea art. 12,14 bis si 15 RD se sancționează clubul ACS Petrolul 52 cu avertisment și penalitate sportivă de 3.000 lei.

AS FC Universitatea Cluj vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c. raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art. 83.2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 56.952 lei.

În conformitate cu art.45.1 din RD, va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevazută de art. 83.2.b, respectiv penalitate sportivă de 56.952 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 25.312 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 60.000 lei și cu măsura interzicerii propriei galerii sau propriului grup de suporteri la următorul joc ce se va disputa în deplasare.

În conformitate cu art.45.1 din RD va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevazută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 60.000 lei și cu măsura interzicerii propriei galerii sau propriului grup de suporteri la următorul joc ce se va disputa în deplasare.

AFC Botosani vs. AFC Hermannstadt – Eliminare Gheorghe Vasile (AFC Botoșani) – În temeiul art. 53.2 din RD, se sancționează preparatorul fizic Gheorghe Vasile cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 720 lei.

SC Dinamo 1948 vs. AS FC Universitatea Cluj – Eliminare Chipciu Mihăiță Alexandru (Universitatea Cluj) – În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei.