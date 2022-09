Ce le-a spus Graham Potter celor de la Brighton, după ce a ales să semneze cu Chelsea: ”Poate nu vă pot forța să mă iertați!”

Graham Potter a transmis un mesaj fostei sale, după ce a semnat cu Chelsea.

”Au fost trei ani minunați la un club care mi-a schimbat viața. Vreau să îmi iau rămas bun de la cei care au făcut specială această parte a carierei mele.

Îmi iau rămas bun de la un club măreț, care va însemna întotdeauna foarte mult pentru mine și pentru familia mea. Recunosc că o schimbare apărută atât de brusc în fotbal poate fi greu de acceptat.

Poate nu vă pot forța să mă iertați că plec, dar vreau să vă mulțumesc. Fiecare club bun are nevoie de o conducere bună și de suporteri înfocați. Brighton le are pe ambele. Sunt recunoscător pentru toate relațiile pe care le-am construit aici. Jucătorii mei au dat totul, staff-ul meu a dat totul. Înainte de toate au fost suporterii lui Brighton. La fiecare meci, conexiunea cu echipa era puternică.

Când am jucat în deplasare, ați venit cu miile și ne-ați susținut. Știu prin ce ați trecut să vă vedeți echipa pe un stadion modern în Premier League. Am simțit-o de multe ori când am stat pe margine.

Celor care mi-au scris, aceste conexiuni înseamnă mult pentru mine. Poveștile voastre personale în legătură cu Brighton, ale părinților și bunicilor care au fost suporteri, m-au ajutat să înțeleg ce face special acest club.

Sper că veți înțelege că la acest stadiu din cariera mea, am simțit nevoia să profit de această nouă oportunitate”, le-a scris Graham Potter suporterilor lui Brighton.