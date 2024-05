”Ce ne-a dus până în sferturile Campionatului Mondial din 1994?” Tibor Selymes a dat răspunsul după 30 de ani!

Întrebat care au fost principalele lucruri care ne-au dus până în sferturile Campionatului Mondial din 1994, fostul dinamovist a răspuns:

”În primul rând munca, apoi disciplina, seriozitatea și grupul, am fost un grup frumos, unit, și bineînțeles că am muncit enorm de mult ca să ajungem acolo unde am ajuns.

Eu cred că noi gândeam un pic altfel, chiar credeam că puteam face ceva pentru fotbalul românesc, pentru sportul românesc.

Și asta numai și numai prin muncă, seriozitate, atitudine și dăruire”.