Ce plan are Ioan Varga pentru CFR Cluj

Președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, a declarat că Ioan Varga, finanțatorul echipei, va investi în continuare, însă are și un plan.

„Finanțatorul nostru e în continuare dispus să investească și o va face în continuare. Obiectivul nostru este ca într-un an, doi, trei, să fim un club sustenabil, iar finanțatorul să nu mai aducă bani de acasă. Cred că am fost suficient de clar”, a spus Cristi Balaj, la Digi Sport.

Balaj a mai spus și că regret evenimentele de la finalul meciului pierdut cu Farul, în care Dan Petrescu s-a certat cu oficiali și fotbaliști ai constănțenilor.

„Am avut foarte multe ocazii în acest meci, am lovit bara, am avut o prezență constantă în suprafața de joca adversă. Dar am primit un gol care a venit de nicăieri. (…)

Regret evenimentele care au avut loc la finalul meciului. Nu ne caracterizează și nu încurajăm astfel de lucruri. Nervii, stresul și ratările au dus la o oarecare exasperare și de aceea au fost și acele evenimente.

Clubul CFR Cluj o felicită pe Farul pentru că a câștigat campionatul. Merită! Noi apreciem că Farul a jucat azi cu cea mai bună echipă. E un lucru normal.

Ni se pare normal ca Farul să-și apere corect șansele, așa cum mi s-a părut normal când FC Voluntari a încurcat-o pe FCSB în sezonul trecut, iar Sepsi a câștigat acum în fața Craiovei.

Totuși, poate ar fi fost recomandat ca Zoli Iașko, văzându-l pe Dan Petrescu, să nu fie lângă el pe teren. Dan Petrescu a trăit meciul diferit de față cum l-a trăit Iașko. Probabil ar fi fost bine să evite să fie lângă el. Sunt convins că s-au aruncat cuvinte grele, pe care ambii le regretă”, a declarat Cristi Balaj.