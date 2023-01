Ce răspuns a dat Marin Iancu când a fost întrebat dacă se întoarce în fotbal: ”Nici lor nu le-a fost uşor să mă ţină departe de performanţă!”

Marian Iancu a ieșit din închisoare, după ce a fost condamnat.

El a fost întrebat dacă s-ar întoarce în fotbal, dar nu a oferit un răspuns clar.

”Repet, din punctul meu de vedere, condamnarea pe care am suportat-o nu a fost în legătură cu fotbalul. Conduita mea în fotbal a fost una de excepţie, una aproape imaculată, deşi era obligaţia de a face compromis ca să pot să am rezultat, nu am făcut.

Nici lor nu le-a fost uşor să mă ţină departe de performanţă, construiam o echipă care trebuia să puncteze întotdeauna pe tabela.

Nu am făcut compromis şi cred eu că lipsa unor astfel de conducători astăzi, care să se implice la vedere, lipsiţi de ipocrizie. Nu vii să-ţi construieşti o imagine lângă un club de fotbal.

Chiar dacă tribuna intervine sau dacă media te ceartă, trebuie să ai încredere în hotărârea pe care o iei şi să lauzi atunci când trebuie. Sub orice formă! Fără să te gândeşti din punct de vedere corporatist al rezultatului financiar”, a spus Marian Iancu, la PRO Arena.