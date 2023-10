Ce se întâmplă cu tânărul Rareș Pop, „perla” celor de la UTA Arad! Mircea Rednic: „Școala e prioritară pentru el!”

UTA Arad nu a mai contat în ultimele 3 etape pe tânărul Rareș Pop. Fotbalistul eligibil pentru regula U21 a fost înlocuit în primul „11” de către Cristian Mihai.

Mircea Rednic a dezvăluit motivul pentru care a preferat această alegere. Iată ce a declarat antrenorul arădenilor despre „perla” echipei.

„Școala e prioritară pentru el!”

„Mihai și-a câștigat postul de titular, a făcut două meciuri foarte bune. Am avut antrenamente numai dimineața înainte de meciul cu Petrolul, iar Rareș are școală dimineață. Pentru moment, școala e prioritară pentru el. Ne-a lipsit la vreo două antrenamente, la unul a ajuns târziu și nu era cu capul aici, mai are examene…”, a dezvăluit Mircea Rednic, conform sportarad.ro.