Dan Nistor se bucură după ce a ajuns cu ”U” Cluj în Conference League: ”E o performanță incredibilă!”

FC Universitatea Cluj a obținut calificarea într-o competiție europeană la mai mult de cinci decenii de la ultima participare.

După această performanță, Dan Nistor a oferit mai multe declarații, potrivit site-ului oficial al echipei.

”E o performanță incredibilă, dar mai avem un meci și sper să-l câștigăm, pentru că ne dorim foarte mult să plecăm în vacanță cu o victorie în fața propriilor suporteri. Ne-au ajutat și rezultatele (din play-out-n.n.), dar noi oricum eram pe locul al treilea și nu se punea problemă să jucăm baraj. Ne bucurăm, totuși, că ne-au ajutat și rezultatele și suntem total relaxați, nu mai avem acea presiune a barajului. Ieri am avut liber, iar astăzi am văzut că toți colegii au venit fericiți, bucuroși, am tot vorbit de această etapă. Am scris o pagină frumoasă din istoria acestui club minunat și sper să nu ne oprim aici”, a spus Dan Nistor.

Întrebat ce adversar și-ar dori să întâlnească în preliminariile Conference League, mijlocașul Universității a răspuns:

”Sincer, nici nu m-am gândit la lucrul acesta, pentru că mai este cale lungă până acolo. Eu aș vrea să picăm cu o echipă cât mai puternică pentru că, dacă pierzi, măcar să pierzi cu o echipă super-valoroasă.”

Nistor a recunoscut că nu se gândea că va ajunge să joace cu „U” în cupele europene.

„Nu mă gândeam, dar, cu multă muncă, o echipă puternică, suporteri minunați, conducere bună, magazioneri, șoferi, oameni din administrație, maseuri, toată lumea, am făcut un lucru minunat. Țin pe această cale să îi felicit pe toți și dacă am omis pe cineva, îmi cer mii de scuze”, a mai spus Nistor.

Fotbalistul Universității așteaptă un final în forță și un loc pe podium pentru „Șepcile roșii”.

„Până la urmă, e un loc pe podium, ar fi două echipe din Cluj pe podium, plus că, din ce știu eu, un loc mai sus aduce mai mulți bani de la Ligă, deci este foarte important acest meci. Din păcate, suntem foarte mulți jucători accidentați, Alex (Chipciu-n.n.) din păcate este suspendat, dar cei care vom fi apți sper să jucăm cât mai bine și să câștigăm cele trei puncte. Meciul cu Dinamo a fost ceva incredibil, chiar vorbeam cu Alex în vestiar și ziceam că dacă rămâneam 11 contra 11, nu cred că am fi câștigat. Ne bucurăm că am câștigat și, cum am zis, am scris o pagină frumoasă din istoria acestui club. Asteptăm vacanța, pentru că am muncit foarte mult, dar până atunci mi-aș dori să obținem o victorie la meciul cu Rapid și fac un apel la suporterii noștri să avem un stadion plin. Ar fi o încununare a acestui an superb pentru noi”, a conchis Nistor.