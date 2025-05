Chipciu va juca în Conference League

FC Universitatea Cluj a obținut, oficial, duminică, biletele pentru preliminariile Conference League. Două zile mai târziu, unul dintre cei mai vechi jucători ai echipei, Alex Chipciu, a descris această performanță, a făcut o analiză a acestui sezon și a mulțumit tuturor celor implicați în drumul „studenților” din liga a patra până în cupele europene.

„Parcă sunt secătuit de energie după zilele astea, dar ne-am bucurat tot anul. Cred că asta e important, că drumul care a dus până aici ne-a bucurat tot anul. Iar acum suntem moderați ca stare, pentru că avem și ultimul meci și am vrea să terminăm pe locul al treilea. Aveam regretul că m-am întors în țară din Belgia și tot am trăit cu asta câțiva ani, că nu trebuia să vin în România, dar dacă nu făceam pasul, nu mai trăiam cu siguranță ce am trăit la U Cluj. Mă felicit, pentru că să joci cu Universitatea în Europa aș pune la același nivel cu meciurile de la Anderlecht și FCSB în Champions League. Am jucat cu echipe care se băteau la campionat și e mult mult mai greu să termini pe locul 3 cu Universitatea Cluj. Aș vrea să terminăm pe locul 3, ar fi frumos să terminăm pe podium. E la îndemâna noastră, jucăm acasă, probabil va fi stadionul plin”, a declarat Chipciu.

Calificarea în Conference League este o surpriză plăcută pentru cel care a semnat cu Universitatea în vara anului 2022, imediat după promovarea în Superligă.

„Nu aveam o estimare a timpului pe care îl voi petrece aici, dar nu mă gândeam niciodată că o să jucăm în Europa, să fiu sincer. Am devenit mult mai pesimist cu trecerea anilor, când eram tânăr eram mai optimist, dar imaginea mea din cantonamentul din vară (din 2022-n.n.) a fost să dea Dumnezeu să ne salvăm de la retrogradare. Îmi era frică să nu retrogradăm. Și anul trecut, dacă stau să mă gândesc, după semifinala cu Oțelul, cât de negru vedeam lucrurile, cum că ar fi fost maximul, iar apoi uite cum s-a derulat următorul an”, a completat căpitanul „studenților”.

Chipciu a ținut să mulțumească tuturor celor care au contribuit la această performanță.

„Meritul este al tuturor. Toți au aceleași merite. Și nu aș spune doar cei de acum, ci tot ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, de la echipa care a plecat din liga a 4-a, cu foștii jucători, Goga, Abrudan, Gabi Giurgiu, Florescu și cine a mai fost atunci. Toți au merite, toți antrenorii pe care i-am avut și echipa care a promovat de la liga a 2-a, pentru că, dacă echipa era în liga a 2-a, cât iubesc Universitatea Cluj, nu aș mai fi ajuns aici. Toți antrenorii pe care i-am avut: Lincar, domnul Neagoe, Toni Petrea, fiecare și-a adus aportul la asta. Într-adevăr, cei care sunt acum, în frunte cu Mister și jucătorii, au cules și roadele și probabil au adus și calitatea în plus pentru a ajunge aici. Sunt și mult mai mulți bani decât au fost vreodată și merită felicitări și conducerea care a plecat de la liga a 4-a”, a mai spus fundașul „Șepcilor roșii”.

De asemenea, Alex a făcut o analiză a evoluțiilor echipei noastre în acest play-off.

„Din păcate, o să fiu suspendat pentru ultima etapă. Din fericire, bine că am luat roșu că nu știu dacă îi băteam pe Dinamo. Aveam speranța că și dacă vom fi nevoiți să nu pierdem acasă cu Rapid, eram convins că nu vom pierde acel meci, pentru că era o mobilizare fantastică și din partea suporterilor. Am arătat și bine și rău în acest play-off. Dacă stau să mă gândesc la numărul victoriilor, patru, suntem la același număr de victorii cu CFR Cluj. Dacă mă gândesc la joc, sunt meciurile cu Rapid sau cu Craiova de aici în care am arătat că putem fi o echipă de top 3, dar am arătat și ca o echipă de locurile 5-6 cu CFR acasă sau cu FCSB. Am oscilat, dar per total, patru victorii sunt onorabile. Puteam fi și mai bine, dar și mai rău. Pentru prima prezență și cum ne-am strâns echipa în vară, e o realizare istorică. Nu o să ne dăm seama acum, că te gândești la următorul meci, la cantonament, la meciurile din Europa, dar peste ani îți dai seama că ai făcut ceva la acest club care va rămâne în istorie. Cum puteam să facem și Cupa României, anul trecut play-off sau calificare în Europa anul trecut. Le-am făcut acum, vedem ce se va mai întâmpla. Trebuie să fim recunoscători Universului că ne-a dat șansa și sperăm că o să ne mai dea.”