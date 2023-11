Ce spune Andrea Mandorlini despre viitorul lui la CFR: ”E absolut normal ca nici ei să nu fie fericiţi!”

Hermannstadt a învins pe CFR, iar ardelenii au ratat șansa de a termina pe primul loc în clasament.

Înainte de meciul cu Poli Iași, antrenorul CFR-ului a oferit mai multe declarații.

Italianul a dezvăluit că a avut o discuție cu președintele clubului.

”Am vorbit cu preşedintele clubului. E absolut normal că nu putem fi fericiţi, nimeni din club nu este fericit, dar trebuie să ţinem cont de situaţia în care ne aflăm. Am schimbat mulţi jucători, chiar s-a coborât bugetul. Dar chiar şi în aceste condiţii, am avut multe ocazii de a fi în fruntea clasamentului. În acest moment nu suntem mulţumiţi, asta este clar. Deşi campionatul nu se termină astăzi, primul loc îţi dă entuziasm.

Acum suntem mai degrabă supăraţi decât entuziaşti, dar totul depinde de noi. Nu am primit în ultimatum. Eu nu am vorbit cu patronul, am vorbit cu preşedintele. Cred că ar trebui să-i întrebaţi pe ei. Eu sunt aici şi îmi fac treaba cât pot de bine. E absolut normal ca nici ei să nu fie fericiţi, pentru că toţi ne doream să fim pe primul loc, însă aşa cum am spus, campionatul este lung”, a declarat Andrea Mandorlini.