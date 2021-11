Ce spune Costel Gâlcă despre posibilitatea de a deveni selecționerul României! Răspuns pe loc al fostului internațional

Tehnicianul român în vârstă de 49 de ani este liber de angajament în momentul de față, după ce s-a despărțit în această vară de danezii de la Vejle BK!

Costel Gâlcă a traversat o perioadă bună la Vejle, însă cele două părți au decis să rupă angajamentul după patru sezoane. Astfel, fostul antrenor al FCSB-ului se află acum în căutarea unei noi provocări, dar posibilitatea de a-l înlocui pe Mirel Rădoi nu îi surâde lui Gâlcă.

Acesta a dezvăluit că este atras mai mult de o echipă de club, la care să lucreze zi de zi, iar în acest moment al carierei nu ia în calcul postul de selecționer. Cu toate acestea, fostul mijlocaș al tricolorilor îl recomandă pe Gică Hagi și consideră că „Regele” ar fi meritat să preia prima reprezentativă.

„Eu deocamdată vreau să antrenez zi de zi. La acest lucru mă gândesc, nu la națională. Deocamdată nu negociez cu nicio echipă, dar vreau să fiu antrenor la un club, nu la echipa națională, chiar dacă se spune că naționala nu se refuză.

Gică Hagi era o variantă bună pentru naționala României datorită experienței lui și pentru ce a creat în fotbalul românesc. Cum a spus-o și el, era incompatibil în acest moment să preia echipa națională.

Acum să vedem unde se va ivi ocazia, nu? Și în România, oriunde! Era greu să vină Răzvan Lucescu pentru că e sub contract și are o clauză de reziliere mare. Nu știu dacă mai e posibil așa ceva să fii antrenor și la club și la națională. Nu cred că are timpul necesar să vadă toți jucătorii.

Edi Iordănescu, toți antrenorii care într-adevăr își doresc să antreneze echipa națională sunt variante pentru postul de selecționer.”, a spus Gâlcă, potrivit Fanatik.