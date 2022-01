Ce spune Edi Iordănescu despre preluarea echipei naţionale: ,,Au fost mai multe contacte”

Edi Iordănescu ar fi devenit favoritul oficialilor de la FRF pentru preluarea postului de selecţioner, după ce Ladislau Boloni a ezitat să ofere un răspuns în ultimele zile.

După ultimele informaţii apărute, Edi Iordănescu a reacţionat. Acesta spune că a fost contactat de mai multe persoane de la Federaţie în ultima vreme, însă nu i s-a făcut şi o ofertă concretă.

,,Nu am o ofertă concretă de la FRF. Au fost mai multe contacte, şi nu doar cu o persoană. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat numai cu mine. Loţi are respectul şi aprecierea mea totală. Am vrut să nu dezamăgesc. Eu în ultima perioadă am avut o discuţie, care nu e din ţară, mai multe nu pot să vorbesc.

Ipotetic foarte mult nu e cazul să mă pronunţ. Pentru mine, fiind un antrenor tânăr ca şi vârstă, e o mândrie să antrenez la naţională. Orice antrenor îşi doreşte, chiar dacă am văzut că se mai şi refuză. Eu cred că echipa naţională poate să producă rezultate şi să reuşească să schimbe această situaţie.

Eu cred că am ajuns la maturitatea necesară să-mi înţeleg statutul. Înţeleg că sunt anumiţi antrenori români cu ştate vechi şi cu performanţe. Fotbalul românesc nu duce lipsă de antrenori buni. Mă gândesc la Mircea Lucescu, Loţi Boloni, Olăroiu, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu. Sunt antrenori care au experienţă internaţională. Mircea Lucescu cred că are 40 de ani avans.”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Digisport.