ULTIMA ORĂ | FRF nu mai așteaptă după Boloni! Burleanu a demarat negocierile cu un nou antrenor. Nu e Mutu

Ladislau Boloni i-a ținut cu sufletul la gură pe conducătorii FRF în ultimele zile și a evitat să le ofere acestora un răspuns final!

Tehnicianul în vârstă de 68 de ani și șefii de la Casa Fotbalului discută de mai bine de două săptămâni venirea sa la naționala României, însă durata contractului, dar și staff-ul lui „Loți” au reprezentat adevărate obstacole în calea mutării. Neînțelegerile dintre cele două părți l-au făcut pe Burleau să-și piardă răbdarea, astfel că a decis să demareze negocierile cu un alt tehnician.

Potrivit informațiilor Telekom Sport, FRF discută chiar în aceste momente cu Edi Iordănescu, fostul antrenor al celor de la FCSB. Tehnicianul este liber de angajament în momentul de față și a mărturisit zilele trecute că și-ar dori să antreneze echipa națională, însă a dezvăluit că nu a primit nimic concret din partea federalilor.

„Foarte multe nu pot comenta. Nu mă lansez în astfel de piste. Am discutat, an văzut că au păstrat anumite discuţii cu Loţi. În momentul de faţă, nu ştiu stadiul discuţiilor. Am avut discuţii exclusiv din străinătate în ultima perioadă. Eu nu am ofertă de la Federaţie.

Rănit e mult spus. Orice antrenor îşi doreşte să fie prima soluţie. E altă încredere, susţinere. Este şi un sentiment de mândrie. Nu las sentimentele să îmi dicteze deciziile. Există un prim val de antrenori. Mă gândesc la Dan Petrescu, Gică Hagi, Mircea Lucescu, Cosmin Olăroiu sau Răzvan Lucescu. Sunt unii care au 20-30 de ani înaintea mea.

Nu există critic mai mare în ceea ce mă priveşte. Sunt acolo în vârful generaţiei. Am mai mult de 10 ani de când antrenez. Merg spre 300 de meciuri în Liga 1. Am antrenat CFR şi FCSB. Am un titlu câştigat. Am acumulat o anumită experienţă care te ajută. Te gândeşti că echipa naţională are un selecţioner puternic. Poate într-o zi”, a declarat, ieri, Edi Iordănescu, potrivit Pro X.