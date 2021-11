Ce spune Leo Grozavu despre o venire la FC U Craiova 1948

Flavius Stoican a fost demis de la FC U Craiova 1948, după doar 4 meciuri. Acum, în Bănie se aşteaptă numirea noului tehnician principal.

După ce familia Mititelu a decis să întrerupă colaborarea cu Leo Grozavu, pe lista de înlocuitori s-ar afla Leo Grozavu, care a pregătit-o ultima oară pe Sepsi.

După ce a apărut informaţia că ar fi dorit în Bănie, Leo Grozavu a reacţionat. Acesta susţine că nu a fost contacta de nimeni de la FC U Craiova 1948.

,,Nu am vorbit cu nimeni de la FC U Craiova 1948. Nu ştiu ce a apărut. Vă pot spune că nu am vorbit cu nimeni. Nu are sens să speculăm.”, a declarat Leo Grozavu, pentru AS.ro.