Ce spune Marius Şumudică despre venirea la Rapid: ,,E echipa care mi-a dat cele mai mari satisfacţii”

Marius Şumudică (50 de ani) a fost dat afară de la Malatyaspor, iar Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul Rapidului, a declarat că îl aşteaptă cu braţele deschise în Giuleşti.

După cele declarate de tehnicianul Rapidului, Marius Şumudică a reacţionat. Acesta spune că nu se pune problema unei reveniri pe banca tehnică a vişiniilor, întrucât această poziţie este ocupată de Mihai Iosif. În schimb, ,,Şumi” a transmis că va fi pe stadion la partida Rapidului cu FC Voluntari.

,,Am reziliat, au fost discuții, nu am căzut de acord, iar eu nu am acceptat ce mi-au propus. A urmat reziliere unilaterală și cazul merge mai departe la FIFA. Eu sunt antrenor liber.

Nu se pune problema, Rapid are antrenor, a făcut un sezon bun spre foarte bun. Pretențiile sunt mari, toată lumea vrea în play-off. El e un antrenor care vine de acolo, din sânul a ceea ce însemnă fenomenul Rapid și a prins foarte bine în relația cu jucătorii, a căpătat și experientă. Nu vreau să mă compar cu Iosif și nici invers.

El își face treaba acolo, nu vânez postul nimănui. Rapid e echipa care mi-a dat cele mai mari satisfacții, e în sufletul meu, dar deocamdată nu se pune problema și chiar o să îi transmit asta, să își facă treaba bine. Nu sunt omul care să am cazmaua cu mine și să încep să sap. Cu singuranță voi fi în tribune la următorul meci cu Voluntari și pe noul Rapid”, a declarat Marius Şumudică, pentru Digisport.

Rapid Bucureşti va juca în deplasare cu cei de la FC Voluntari, marţi, de la ora 19:55, în cadrul etapei a 25-a din Liga 1.