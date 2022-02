Mihai Iosif îl aşteaptă cu braţele deschise pe Marius Şumudică la Rapid: ,,Oricând doreşte să vină, să vorbească cu noi”

Mihai Iosif, antrenorul celor de la Rapid Bucureşti, a vorbit cu Marius Şumudică, demis de la Malatyaspor, şi spune că îl aşteaptă oricând la clubul giuleştean.

,,Miţă” spune că ,,Şumi” are tot timpul uşa deschisă la Rapid Bucureşti, aşa cum se întâmplă în cazul oricărui rapidist. Antrenorul echipei din Giuleşti nu se arată deranjat de faptul că în ultima perioadă s-au vehiculat nume de antrenori care i-ar putea lua locul pe banca tehnică. Mihai Iosif specifică că are o relaţie extraordinară cu conducerea clubului.

,,Am vorbit cu Șumi, oricând dorește să vină, să vorbească cu noi, e ușa deschisă. Pentru el și pentru orice rapidist. Se discută de un an de zile despre mine. Nu e frustrant să aud, sunt o grămadă de antrenori care încearcă, prin impresari. Asta e lumea fotbalului, din păcate. Orice antrenor are susținere atât timp cât are rezultate. Am o relație excelentă atât cu patronul, cât și cu președintele.

În viață, când treci prin momente grele, se văd prietenii adevărați. Mă simt pregătit să merg până la capăt. ‘To be or not to be’! Poate că unii se gândesc la Rapidul din ’67, din 95’, 98’. E clar, ne obligă istoria, tradiția să ne dorim mult mai mult. Teama nu face parte din mine”, a declarat Mihai Iosif, în cadrul unei conferinţe de presă.