Ce spune Valentin Mihăilă despre plecarea de la Parma: ,,Sunt jucător profesionist”

Valentin Mihăilă a revenit pe terenul de fotbal, după ce a fost ţinut pe margine din cauza unei accidentări în ultima vreme.

Chemat la lotul naţional, Valentin Mihăilă, a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la Parma. Acesta spune că joacă acolo unde are contract.

,,Sunt foarte bine, ma simt foarte bine de cand mi-am revenit. Nu mai am niciun fel de problemă. Ieri am fost înlocuit pentru că nu am avut un joc foarte reuşit şi nu a fost nicio problemă musculară cum s-a scris. Sunt bine fizic şi sper să îmi îmbunătăţesc jocul de acum încolo.

Totul a fost ok, am şi jucat ieri, după cum aţi văzut, doar că am jucat cu un altfel de gips, mai mare, cu o faşă peste şi a fost totul ok. Operaţia a decurs ok şi e bine că mă simt bine acum.

Diferenţele majore (n.r. între Italia şi România) nu ştiu dacă sunt foarte mari, doar că sunt jucători care îşi dau viaţa pe teren pentru fiecare punct, se luptă pentru fiecare minge şi pentru fiecare punct.

(n.r. despre o posibilă plecare de la Parma) Sunt jucător profesionist, trebuie să ne facem treaba acolo unde avem contract. Mă simt bine la Parma, adică tot ce este aoclo, baza sportivă, tot ce se întâmplă, antrenori, staff, totul este bine acolo şi de ce nu…

Venirea lui Buffon la echipă, nu mă gândeam niciodată că pot să fiu, sau doar în visele mele mă gândeam că pot să fiu coleg cu Buffon. M-am înţeles foarte bine cu el de când a venit, ne ajută, ne dă sfaturi şi este un lucru îmbucurător pentru noi.”, a declarat Valentin Mihăilă, pentru FRF.