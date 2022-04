Cea mai veche componentă a echipei de Fed Cup analizează întâlnirea cu Polonia: „Nu este o situație plăcută, evident”

Irina Begu va fi lidera echipei conduse de Horia Tecău, una afectată de multitudinea de absențe cauzate de probleme medicale apărute în ultimele zile în lotul tricolor.

Nu este însă o situație singulară. Irina Begu își aduce aminte de un alt moment delicat trăit în trecut în această competiție, rebotezată recemt în Billie Jean King Cup.

„Joc Fed Cup din 2006, am atâția ani în spate și am trait multe: de la calificarea în această grupă și nu este o situație plăcută evident, însă, noi încercăm să facem tot ce putem. La Montreal, într-adevăr am fost tot așa, eu cu Alexandra Dulgheru, cu Andreea Mitu și Raluca Olaru. Eram o echipă extraordinar de bună și ne-am simțit foarte bine atunci. Încercăm și de data asta să facem un rezultat cât mai bun”, a rememorat Irina Begu, pentru Pro Sport.

Polonia o are în echipă pe noul lider mondial, Iga Swiatek. Polonezele încearcă să profite de forma ei pentru a scrie istorie. Cea mai bună peformanță a Poloniei în Fed Cup este atingerea sferturilor de finală.

„Un meci extrem de greu. Misiunea noastră este cu atât mai grea pentru că Iga este într-o formă extraordinară. Noi încercăm să facem tot ce putem ca să câștigăm. Încerc să mă adaptez cât mai repede, nu va fi ușor. Mi-a luat câteva zile bune să mă antrenez în Miami ca să mă pot adapta la zgura verde.

Acum voi avea nevoie și aici de câteva zile și sper eu să fiu cât mai ok pentru meci. Are foarte multe lucruri speciale…este o jucătoare care se mișcă extraordinar indiferent dacă este hard, zgură, iarbă. Alunecă și are o mobilitate foarte buna. Este agresivă în joc, servește bine, știe să varieze jocul. Este o jucătoare care vine și în față. Eu aș spune că este o jucătoare completă”, a mai atras atenția sportiva noastră.