Cel mai frumos moment al carierei pentru un fotbalist al Craiovei: „Am avut acel feeling că pot aduce bucuria”

Vladimir Screciu a revenit la Universitatea Craiova în urmă cu un an și jumătate după o experiență în Belgia mai puțin reușită.

Fundașul și-a făcut loc printre titularii oltenilor în mandatul lui Laurențiu Reghecampf și visează alături de coechipierii săi să meargă din nou în cupele europene. Ar fi al șaselea sezon la rând în competițiile continentale pentru alb-albaștrii. Craiova începe play-off-ul împotriva celor de la FC Argeș, după o serie de șase victorii la rând în finalul sezonului regular.

„Având în vedere parcursul foarte bun de până acum, atmosfera este una care ne dă încredere pentru viitor. Știm că urmează zece finale pentru noi și suntem hotărâți să le abordăm în formă maximă, cu gândul la victorie. Îmi doresc ca fanii să fie alături de noi în continuare.

Fiindcă abia acum începe cea mai importantă bătălie pentru noi. Le transmit să vină în număr cât mai mare alături de mine și de colegii mei atât acasă, cât și în deplasare, iar împreună vom da totul până la final”, a declarat Vladimir Screciu, pentru revista LPF.

Screciu are trei trofee cucerite în tricoul „juveților”. Cel mai de preț este cel câștigat grație golului său. Anul trecut, Universitatea a luat Cupa României după finala cu Astra decisă în prelungiri cu reușita internaționalului de tineret.

„Îmi aduc aminte perfect acel moment: înainte de centrarea lui Dan Nistor, am avut acel feeling că pot aduce bucuria. M-am înălțat și efectiv am văzut cum plutesc către minge. A intrat mingea în poartă, instant am sărit peste panoul publicitar și m-am urcat pe gard pentru a sărbători cu galeria noastră. Niciodată în viața mea nu am avut parte de asemenea adrenalină.

Mi se face și acum pielea de găină când mă gândesc. Sper să repet cât mai curând episodul acela de la Ploiești. Cei care mă cunosc știu foarte bine că sunt un fotbalist serios, care își vede de treaba lui și cred că munca este cea care m-a adus în acest punct. Încerc să mă pregătesc cât mai bine de la săptămână la săptămână și să îmi consolidez astfel locul în primul 11″, a rememorat apărătorul central.