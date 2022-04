Centralul pentru care orice meci oficiat este unul special: „Nu credeam că mai pot arbitra”

Radu Petrescu a avut o cumpănă în viață, în urmă cu cinci ani, atunci când a trebuit să ia o pauză din arbitraj după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Revenirea în circuit l-a făcut să vadă cu alți ochi orice partidă la care este delegat. Arbitru FIFA din 2012, cavalerul fluierului de 39 de ani și-a adus aminte cum a fost atras de activitatea pe care o practică și în prezent.

„Nu credeam că mai pot arbitra. Mă bucur că am revenit și de atunci fiecare meci e un bonus. Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Dragostea pentru fotbal și “tiparul“ clasic al unui fotbalist fără nicio perspectivă de viitor m-au făcut să devin arbitru, la 19 ani. Nu îmi imaginez ce aș fi făcut dacă nu eram arbitru.

Pot doar să spun că mă bucur că am ales acest drum. Cei care vor să devină arbitri să pot avea satisfacții foarte mari și că pot trăi momente la care nici nu se gândesc. E o carieră care cere sacrificii, sunt ani de muncă, dar bucuriile care pot apărea ca urmare a acestei activități sunt extraordinare”, s-a destăinuit Radu Petrescu într-un interviu acordat frf.ro.

Radu Petrescu are 69 de meciuri internaționale conduse în carieră și 235 de partide oficiate la nivelul Ligii 1. Pentru bucureștean, un loc a rămas special dintre toate cele în care a fost trimis să arbitreze.

Meciurile disputate cu tribunele pline aduc o mare satisfacție. Sunt momentele când realizezi că a meritat fiecare sacrificiu, fiecare tur de teren făcut la antrenament. Sunt mândru de faptul că am avut ocazia să arbitrez pe niște stadioane exponențiale din Europa.

Că am putut vedea și arbitra jucători de top și că am putut, tot datorită arbitrajului, să ajung în unele locuri unde, cu siguranță, nu aș fi ajuns. Totuși, pot spune că Insulele Feroe mi-au rămas în suflet. Am avut ocazia să arbitrez un meci acolo la începutul activității mele internaționale. Ca în orice domeniu, disciplina și seriozitatea te impun pe teren ca arbitru”, a mai adăugat cavalerul fluierului.