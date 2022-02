CFR Cluj a recunoscut superioritatea lui CS U Craiova în derby: ,,Ne-au şi zis-o la final”

CS U Craiova a terminat la egalitate partida cu CFR Cluj, din cadrul etapei a 24-a a Ligii 1. Oltenii au înscris golul de 1-1 în ultimul minut de joc.

Brazilianul Gustavo a marcat în minutul 90+6 şi a adus bucuria pe arena ,,Ion Oblemenco”, sâmbătă seara.

Oltenii au simţit că puteau câştiga derby-ul, iar acest lucru le-a fost recnunoscut şi de către rivalii din Gruia. Bogdan Vătăjelu, fundaşul lui CS U Craiova spune că cei de la CFR Cluj au recunoscut superioritatea echipei oltene pe teren.

,,Ne-am bucurat la final pentru punct, însă eu cred că meritam mult mai mult. Cred că şi adversarii ştiau lucrul acesta şi ne-au şi zis-o la final”, a declarat Bogdan Vătăjelu, la finalul jocului din Bănie.

Reghecampf își asumă total criza de rezultate a oltenilor: „Presiunea este pe mine, voi ieși să îmi apăr jucătorii”

„Este un punct câștigat cu multă muncă, nu am reușit să marcăm și la celelalte ocazii pe care le-am avut. Sunt bucuros în primul rând pentru atitudine, pentru ce au arătat în teren, avem mulți jucători accidentați, multe probleme de lot. Astăzi am avut 5-6 fotbaliști sub 21 de ani în teren.

Cred că trebuie să le dea moral acest gol din final și la următorul meci să fie mult mai bine. Știam jocul CFR-ului un joc de forță, fără greșeală în spate. Am încercat să ne creem ocazii, realizările nu au fost ca în repriza a doua. Nu sunt supărat pe Mateiu pentru acea greșeală. Nu sunt mulțumit de parcursul din ultimul timp, dar nu e cazul să discutăm acum că îmi vin foarte multe lucruri în cap”, a fost reacția antrenorului după finalul nebun al jocului din etapa a 24-a.

Craiova nu își mai permite pași greșiți în ultimele 6 etape ale seoznului regular. Mai ales că doar unul dintre adversarii întâlniți se află în prima jumătate a clasamentului.

„Avem probleme în atac, Koljic este și suspendat și accidentat. Sperăm să menținem acest ritm, să revină jucătorii cu probleme până la meciul cu Dinamo și să luăm primele 3 puncte pentru poziția noastră din clasament. Nu este niciun fel de presiune, presiunea este pe mine, eu voi ieși în față și îi voi apăra pe jucători. Există o frustrare că nu aveți cum să îl vedeți pe Koljic să rateze singur cu portarul. Sper să fie sănătos, am văzut că avea anumite probleme la spate.

Încercăm să îl refacem pentru jocul de la sfârșitul săptămânii viitoare. Nu o să mă auziți să spun că am nevoie de ceva, am discuțiile mele cu patronul echipei știu ce probleme avem. Eu știu ce muncesc zi de zi, ce fac zi de zi cu ei, dar vedeți că la sfârșitul săptămânii avem nevoie de jucători cu experiență. Iar când ai nevoie să faci anumite schimbări alea trebuie să îți aducă un plus. Eu în continuare am încredere în ei, sper să revină jucătorii accidentați și să avem un lot numeros”, a mai punctat tehnicianul alb-albaștrilor.