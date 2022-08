CFR Cluj ia atacant din liga a 4-a italiană! Jucătorul crescut de Benfica a marcat 3 goluri în sezonul trecut

Accidentarea atacantului Gabriel Debeljuh i-a băgat în joc de glezne pe oficialii lui CFR Cluj, care s-au orientat rapid și au adus un jucător liber de contract.

Ze Gomes vine din postura de jucător liber de contract

Portughezul Ze Gomes, care pe 8 aprilie a împlinit 23 de ani, a crescut la academia celor de la Benfica. În sezonul trecut a jucat la Seregno, în Serie D italiană, marcând 3 goluri în 13 meciuri.

Atacantul lusitan vine din postura de jucător liber de contract și a ajuns, deja, la Cluj-Napoca, pentru a semna contractul cu gruparea din Gruia, anunță gsp.ro.

Atacantul a jucat 67 de meciuri la naționalele U15, U16, U17, U19 și U20 ale Portugaliei, marcând de 32 de goluri. cele mai multe partide, 30, le-a bifat la U17.

Ze Gomes s-a despărțit de Academia celor de la Benfica Lisabona în vara anului trecut, când a semnat cu echipa bulgară Cherno More. Cât a aparținut de clubul portughez a fost împrumutat la Portimonense și la Legia Gdansk.

Gabriel Debeljuh va lipsi 6 luni

Gabriel Debeljuh s-a accidentat în manșa a doua a meciului jucat de CFR Cluj cu echipa belarusă Şahtior Soligorsk, câștigat cu 1-0 de formația pregătită de Dan Petrescu.

În minutul 58 al confruntării, în urma unui duel aerian, un jucător advers a căzut peste piciorul atacantului croat.

„Avem o veste tristă, foarte tristă, d-aia sunt praf. Acum am pierdut un jucător, din ce am înțeles are ceva la încrucișate, cred că 6 luni va fi out Debeljuh.

N-am cum să fiu fericit. E foarte greu să-l înlocuim pe golgheterul nostru, mai ales acum, când nu mai găsim atacanți”, a declarat Dan Petrescu la final.

în prezent, Dan Petrescu are 5 atacanți la dispoziție: Cephas Malele, Emmanuel Yeboah, Jefte Betancor, Daniel Birligea și Sergiu Buș, utimii doi revenind de scurt timp după accidentări. Lor li se va adăuga Ze Gomes.