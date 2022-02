CFR contraatacă după ce Gigi Becali a intrat pe fir pentru Omrani: „Ofertele nu se fac prin ziare!”. Ce relație are atacantul cu Dan Petrescu

Bilel Omrani (28 de ani) este tot mai dorit de patronul celor de la FCSB, însă clujenii trag cu dinții să îl convingă pe atacant să semneze prelungirea angajamentului!

Fotbalistul francez se află în ultimele luni de contract cu CFR Cluj, însă cele două părți nu reușesc deocamdată să ajungă la un consens. Principalul motiv de neînțelegere dintre Omrani și campioana României este reprezentat de salariul jucătorului, care solicită cu mult peste așteptările ardelenilor.

Pe fir a intrat imediat și Gigi Becali, care l-a sunat personal pe atacant în această dimineață, însă acesta din urmă nu i-a răspuns. Auzind asta, Cristi Balaj a dorit să intervină și s-a arătat deranjat de gestul făcut de clubul bucureștean. Totodată, președintele CFR-ului a vorbit și despre relația lui Omrani cu Dan Petrescu și a dezvăluit că francezul este unul dintre preferații „Bursucului”, în ciuda zvonurilor potrivit cărora situația dintre cei doi ar fi una tensionată.

„Ofertele nu se fac prin ziare. Plus că am înțeles că s-au făcut ceva legături privind transferul lui Bălgrădean la CFR Cluj. Nu mai există la CFR Cluj persoanele care au participat la acel transfer. Am văzut că și Mihai Stoica ne-a apreciat pentru acest lucru. Am demonstrat în cazul lui Braun și Roger că suntem cât se poate de fair-play și am vrea același lucru din partea celorlalte echipe.

Cu Omrani s-a discutat, oferta e mai bună decât contractul pe care îl are. El a mărturisit că își dorește să rămână la CFR Cluj, se înțelege foarte bine cu Dan Petrescu. Dan Petrescu știe să-l motiveze. Am văzut că i-a adresat niște cuvinte mai puțin ortodocse, dar eu știu că se înțeleg foarte bine. Chiar își petrec după-amiezile împreună, merg împreună la piscină, la Cluj. Nu văd niciun motiv pentru care să plece Omrani. Sunt convins că Dan Petrescu, dacă va ajunge la un club mare, ar putea să-l ia acolo”, a spus Cristi Balaj, la Pro X.