Chirilă, zâmbitor după eșec: „Am murit frumos azi”. FCSB nu este „cea mai puternică echipă din campionat”

Academica Clinceni a pierdut la limită cu FCSB, scor 2-3, în etapa a zecea din Liga 1. Ilfovenii rămân pe ultimul loc, cu doar două puncte acumulate.

Ionuț Chirilă și-a lăudat elevii pentru prestația avută în fața vicecampioanei României și a vorbit despre schimbările pe care le-a adus față de vechiul staff tehnic.

Noul antrenor al Academicii a explicat și care este, în opinia sa, formația din Liga 1 cu cel mai puternic joc până în prezent, chiar viitoarea adversară.

”După cinci antrenamente împreună, am murit frumos azi. Cu puțină șansă și dacă nu începeam jocul timid, nu pierdeam azi. Important este că această echipă se construiește frumos. Am creat superioritate numerică, am dominat un adversar care vrea titlul, cu niște jucători de o calitate incontestabilă.

Am avut un De Amorim într-un picior, am jucat cu un vârf improvizat, Omoh, practic n-am avut vârf, dar de multe ori am condus jocul. Fizic, tehnic, tactic, tot (n.r. La ce are de lucrat cel mai mult la Clinceni). Uitați-vă la ultimele partide de campionat și modul în care am jucat azi.

Am fost inteligenți, nu am aruncat mingi în tribune, am făcut posesie, cu niște jucători cărora le-am spus că doar cu inteligență putem câștiga. Nu am câștigat, dar pentru mine e important jocul. FCSB are jucători de clasă și a câștigat din momente de joc, nu că ne-au fost superiori ca joc colectiv. Astăzi Clinceniul a demonstrat că începe un nou drum.

Îmi plac lucrurile cu grad înalt de dificultate. Cine lua o echipă ca mine, cu 2 puncte în etapa a 9-a? Nimeni, doar eu că sunt un nebun. Eu trebuie să-mi asum riscul să construiesc. Clinceniul a murit frumos!

Nu au făcut puncte cu echipele accesibile, din zona de jos, trebuia să facă puncte cu Argeș, cu Mioveni, cu Dinamo, care e într-o situație deplorabilă. Acum vine artileria grea, după FCSB vine Botoșani, după părerea mea cea mai puternică echipă din campionat, ca joc”, a declarat Ionuț Chirilă, la finalul meciului.