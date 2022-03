Christian Irobiso, mesaj pentru suporterii dinamoviști: „Ar trebui să aibă încredere în noi

Atacantul Christian Irobiso (28 de ani) a vorbit despre transferul său de la Gaz Metan la Dinamo.

Irobiso a debutat pentru formaţia din Șoseaua Ştefan cel Mare, în meciul cu Rapid, scor 1-3. Fostul jucător al echipei ardelene a acordat un interviu în care a povestit cum a fost primit de colegii de la Dinamo şi le-a transmis un mesaj suporterilor.

”Sunt foarte fericit. Este o echipă mare, nu numai în România, ci şi în afară şi clar mă simt foarte bine aici. Este un club cu o istorie foarte importantă.

(n.r. când juca la Gaz Metan împotriva lui Dinamo) A fost un sentiment grozav… fanii, felul în care susţin echipa chiar şi în situaţia aceasta în care ne aflăm, este foarte important pentru jucători şi am văzut, am simţit asta când au venit la Mediaş. Ce are nevoie Dinamo este să câştige meciurile. Cred că vom reuşi. Nu veneam aici dacă nu credeam asta. Sunt foarte pregătit. Ştiu că va veni (n.r. golul). Sunt convins că se va întâmpla.

Colegii sunt foarte drăguţi, se poartă foarte frumos cu mine. Toţi încearcă să fie prietenoşi şi simt că m-am integrat în sistem. Este foarte bine pentru mine.

Vreau să le spun fanilor că ar trebui să aibă încredere în noi şi la sfârşitul sezonului toţi vom zâmbi. Vreau doar să spun ”Hai Dinamo!”, a declarat Irobiso, pentru Dinamo TV.

Echipa lui Dusan Uhrin jr. va juca duminică, pe teren propriu, cu Sepsi, în etapa a 2-a din play-out-ul Ligii 1. Dinamo ocupă locul 14, cu 9 puncte, în timp ce formația covăsneană e pe 10, cu 23 de puncte.