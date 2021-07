Cine i-a atras atenția lui Ilie Dumitrescu: „Ok, Sorescu e MVP-ul, dar el m-a impresionat”

Dinamo a reușit să câștige, scor 3-2, pe teren propriu, împotriva celor de la FC Voluntari, în prima rundă din noul sezon al Ligii 1.

Toate cele trei goluri ale ”alb-roșilor” au fost marcate de Deian Sorescu (minutele 44, 59 și 72). În urma prestației excelente, fotbalistul de 23 de ani a fost desemnat ”omul meciului”.

Și Ilie Dumitrescu a observat evoluția lui Deian Sorescu, pe care îl consideră cel mai bun jucător, dar un alt dinamovist i-a atras atenția fostului mare internațional. Acesta felicită echipa din Ștefan cel Mare pentru victoria obținută, în ciuda problemelor numeroase, și a rămas impresionat de mijlocașul defensiv Alexandru Răuță, unul dintre puținii jucători cu experiență din lotul lui Dario Bonetti.

„E clar că vorbim de o reacție excelentă a lui Dinamo apropo de situația în care se află. Fiecare s-a autodepășit. Sorescu, uitați aici, la această acțiune, e incredibil cum reacționează Voluntari la jocul fără minge. Mă uitam la linia asta de mijloc, ai Rață, Droppa, Neluț Roșu. Sunt jucători cu tehnică foarte bună, care joacă un fotbal bun în posesie, dar la jocul fără minge… sunt expuși la toate acțiunile lui Dinamo, nimeni nu se apără.

Toate acțiunile lui Dinamo, orice verticalizare, orice joc în profunzime, era direct pe linia de fund. Atât Tamaș, cât și Armaș, au fost expuși. Niciun fel de pressing de întâmpinare, de opoziție. Și la primul gol, la fel.

E un rezultat imens pentru Dinamo, mai ales în situația fizică în care se află. Pe urmă, problema cu copiii ăștia în zona fundașilor centrali. Și în prima repriză au fost inexactități, cu probleme de poziționare. Giafer, la fel și Dudea. Au nevoie de puțin timp, de tonus, impactul ăsta cu Liga 1 e diferit. Sunt mulți jucători de Liga 2, care au continuitate, dar când apar în Liga 1 e alt nivel, dar mai ales pentru niște copii aduși direct din academie. Trebuie felicitați chiar și copiii ăștia.

Răuță m-a impresionat. Ok, Sorescu e MVP-ul, cel mai bun, dar jocul fără minge la Dinamo… am văzut un efort senzațional făcut de linia de mijloc. A cedat și Anton, Răuță a fost retras, Filip a muncit extraordinar. Și Bani a făcut un efort incredibil pentru fizicul pe care îl are. Deci, felicitări Dinamo! Un rezultat extrem de important”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru Digi Sport.