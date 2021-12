Cine îi ia locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj, dacă acceptă oferta Federaţiei: ,,El va fi 100%”

Dan Petrescu a devenit nou favorit al Federaţiei Române de Fotbal pentru a prelua postul de selecţioner, însă ,,Bursucul” este legat contractual şi de CFR Cluj în acest moment, unde are o clauză de reziliere deloc mică, aproximativ 600.000 de euro.

Există totuşi posibbilitatea posibilitatea unei înţelegeri între cele două părţi, însă rămâne de văzut cine ar putea prelua postul de principal la CFR Clouj, dacă Petrescu ar accepta să meargă la echipa naţională.

Dumitru Dragomir, fost preşedinte la LPF, a vorbit despre această situaţie. Fostul conducător de la Ligă este de părere că postul de principal la CFR Cluj va ajunge în proporţie de 100% la Adrian Mutu, dacă şi Dan Petrescu va accepta colaborarea cu Federaţia.

,,Va fi Mutu 100% la CFR, dacă pleacă Dan Petrescu la națională. Vă zic eu sigur, el va fi. La ce antrenori a avut Mutu, dacă a copiat 2% de la fiecare, e doxă.

Ce mare echipă are, mă, CFR-ul? Mutu are aspect comercial, are tot ce vrei. E băiat deștept, are o educație aleasă, e copil de profesori.

Dacă era Mutu în continuare, sau dacă îl lăsau pe Trică de la început, aveau 7-8 puncte în plus (n.r. – FCU Craiova). Schimbarea de antrenori nu face bine.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru Pro X.