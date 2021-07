Claudia Nechita, după ce a ratat şansa unei medalii la Tokyo: ,,Dacă nu era japoneză, aş fi câştigat”

Claudia Nechita, pugilistă română, a fost eliminată în faza sferturilor de finală de box feminin, ce au avut loc la Tokyo, în cadrul Jocurilor Olimpice.

După ce meciul trecut a scris istorie la Jocurile Olimpice, obţinând prima victorie la box feminin a României din istorie, acum Nechita nu a mai izbutit să-şi învingă adversara, pe japoneza Sena Irie. Sportiva din România a fost învinsă de către Sena Irie, la categoria 54-57 de kilograme, după decizia arbitrilor, care a fost de 3-2 în favoarea japonezei. În semifinale Irie se va duela cu britanica Karriss Artingstall, iar dacă Nechita ar fi ajuns în această fază a competiţiei, ar fi avut asigurată o medalie olimpică.

La finalul duelului cu sportiva din Japonia, Claudia Nechita a oferit şi prima reacţie. Aceasta a spus că adversara sa a fost avantajată, fiind tocmai din Japonia.

,,Mi-am dorit foarte mult această victorie. Dar nu am ştiut să-o obţin. În momentul ăsta atât am putut. Am vrut prea mult şi nu ştiu, din dorinţa asta prea mare… Cred că dacă nu era japoneză, aş fi câştigat meciul. Publicul a fost de partea ei, a avut un mic avantaj, dar acum nu vreau să reclam şi să dau vina pe arbitri.

Atât am putut astăzi. Am încredere şi voi merge înainte şi sunt sigură că locul meu este acolo sus.”, a declarat Claudia Nechita, după meciul de box.

