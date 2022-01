Claudiu Keşeru nu e primul jucător tras pe linie moartă de Gigi Becali: ,,Patronul nu doreşte să mai fiu în echipă”

Gigi Becali i-a transmis lui Claudiu Keşeru că nu se mai bazează pe serviciile sale în acest sezon. Omul de afaceri a anunţat că vrea să vadă mai mulţi jucători tineri la lucru.

Nicolae Dică, fost jucător şi antrenor la FCSB, a dezvăluit că s-a aflat şi el în aceeaşi situaţie cu a lui Keşeru în momentul în care evolua pentru trupa ,,roş-albastră”. Însă, acesta a povestit cum a reintrat în graţiile lui Gigi Becali.

,,În situaţia în care este Keşeru acum am fost eu în 2011, când m-am întors, dar nu situaţia în care eu să nu pot să joc la un alt club. M-am întors în iarnă, am jucat câteva meciuri, am dat puţine goluri şi după un meci cu Braşov m-am trezit că mi s-a transmis că patronul nu doreşte să mai fiu în echipă. Antrenor era nea Sorin Cârţu. A venit la mine şi mi-a spus <<Mai sunt vreo două luni de zile, ce faci? Uite, mi s-a transmis că asta e, dacă vrei poţi să nu mai vii>>. Şi i-am zis <<Nea Sorine, eu vreau să mai joc fotbal>>. Aveam 31 şi jumătate de ani <<Fac 32 de ani, mai vreau să joc. O să rămân cu echipa, o să mă antrenez 100%, îmi văd de treaba mea până în vară>>.

Au trecut vreo două, trei săptămâni şi mă antrenam normal, 100%, mă antrenăm bine şi m-am trezit într-o seară, echipa intrase în cantonament, cu un telefon. Era Caramarin secund şi mi-a zis <<Trebuie să vii în cantonament>>. M-am dus la nea Sorin în birou şi mi-a zis <<Vezi că mâine joci titular>>. Prima dată m-a întrebat <<Poţi să joci? Vrei să joci?>>. Şi i-am spus că normal. A venit meciul a doua zi şi am dat două goluri.”, a declarat Nicolae Dică, pentru Telekom Sport.