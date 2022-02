Claudiu Keșeru, replică după criticile primite de la Gigi Becali: ”Aș avea multe de spus. Toată lumea îl știe”

FCSB a reușit să încheie neînvinsă partida cu FC U Craiova, după ce a egalat în minutele de prelungiri. Scorul final a fost 2-2.

Claudiu Keșeru a fost cel care a marcat. Acesta a executat cu succes o lovitură de pedeapsă controversată. Totuși, vicecampioana României nu a putut profita de pasul greșit al liderului CFR Cluj, care a s-a încurcat cu cealaltă echipă a Craiovei, CSU.

La capătul partidei, Keșeru a vorbit despre evoluția jocului și a oferit detalii despre perioada complicată prin care trece la FCSB.

”Sunt puțin contrariat. Am făcut o primă repriză bună. Tranșam meciul dacă marcam în prima repriză. Am forțat puțin haotic. De ceva vreme mă simt ok. Jocul m-a pus în valoare. Nu îmi e frică de responsabilități. Eu nu am ce să reproșez legat de arbitraj. Aș avea mai multe de spus, dar prefer să tac. Tăcerea e de aur.

Nu vreau să fac un caz personal. Fiecare are opinia lui. Eu îmi văd de treaba mea, sunt jucător profesionist, asumat, care știa la ce se înhamă. Îmi voi duce la bun sfârșit contractul. Voi face asta cu entuziasm! Asta mă caracterizează. Toată lumea îl știe pe nenea Gigi. Nu vreau să comentez. Dacă voi decide să vorbesc, o voi face la sfârșitul contractului sau o voi face în privat. E o cursă de durată în care se vor vedea nervii”, a declarat Claudiu Keșeru, la finalul partidei.