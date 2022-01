Keșeru, capitol închis pentru Gigi Becali: „Vreți să dau eu goluri în locul lui? Nu mă mai întrebați de el!”

Fotbalistul în vârstă de 35 de ani al roș-albaștrilor a fost titularizat în duelul cu CFR Cluj, însă evoluția acestuia l-a convins definitiv pe patronul echipei!

Claudiu Keșeru nu traversează cea mai bună perioadă a carierei sale în tricoul FCSB-ului, astfel că are șanse tot mai mici să mai prindă minute de acum înainte. Deși a avut parte de un debut exploziv după revenirea la formația patronată de Gigi Becali, atacantul a intrat în dizgrația patronului, care pare că este dispus să nu mai conteze pe serviciile sale.

„Ce vreți să îi fac eu? Care e meseria lui? Să dea goluri! Vreți să dau eu goluri în locul lui? Știa situația de la început. Am spus și eu, dar a spus și Meme că vom încerca să mergem pe mâna tinerilor, dar uitați că a jucat și el din nou titular? Nu e bine nici așa?

Tot eu am ceva cu el? Nu, tată! Dar dacă lui îi convine că am ajuns să ne punem bazam într-un copil de 19 ani, atunci să mergem pe mâna copilor de 19 ani. Nu mă mai intrebați de Keșeru. Eu am și alte treburi, nu să stau să vorbesc de el”, a declarat Becali, pentru ProSport.